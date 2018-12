FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Novartis von 90 auf 94 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Schweizer blieben eine seiner Kernempfehlungen im europäischen Pharmabereich, schrieb Analyst David Evans in einer am Montag vorliegenden Studie. Er passte seine Schätzungen an den Alcon-Ausblick, die Entwicklungspipeline und Währungsbewegungen an./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.