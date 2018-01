NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die weiterhin mit "Buy" eingestufte Aktie des Insulinherstellers Novo Nordisk auf die "Conviction Buy List" gesetzt mit einem von 345 auf 450 dänische Kronen angehobenen Kursziel. Nach einer relativ langsamen Wachstumsperiode von 2016 bis 2018 sollte der Pharmakonzern anschließend vor einer neuen Phase mit hohen Umsatz-und Gewinnsteigerungen stehen, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die GLP-1-Konzessionen erwiesen sich als Treiber./ajx/zb



Datum der Analyse: 18.01.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.