NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Novo Nordisk nach einem Analystenwechsel mit "Equal-weight" und einem Kursziel von 332 dänische Kronen in die Bewertung wieder aufgenommen. Die Aktienkursentwicklung des dänischen Insulinspezialisten sei eng verflochten mit der Diabetestherapie mit dem Hormon GLP1, schrieb Analyst Mark Purcell in einer am Freitag vorliegenden Studie. Deren aktuelle Wachstumsdynamik sei attraktiv und er erwarte hier mehr als der Markt. Allerdings punkteten die Dänen etwa bei Preissetzungsmacht und Innovationsreichtum nur wenig, begründete er sein neutrales Votum./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2018 / 04:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



