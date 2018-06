ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Novo Nordisk nach einem Bericht über anstehende Gespräche zu einem Stellenabbau und den Zielen auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 dänischen Kronen belassen. Ersteres sei angesichts von Aussagen des Unternehmenschefs während der Vorlage der Quartalszahlen möglich, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dagegen dürfte sich am langfristigen Ausblick des Insulinherstellers eher nichts ändern./gl/ck



Datum der Analyse: 08.06.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.