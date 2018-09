FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Osram von 39,30 auf 36,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Angesichts der zurückhaltenden Unternehmenskommentare, in denen Probleme mit Autokunden, Handelsstreitigkeiten und die unsichere Konjunkturentwicklung genannt würden, rechne er bei dem Lichtspezialisten kurzfristig mit einer verhaltenen Aktienkursentwicklung, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/tih



Datum der Analyse: 27.09.2018



