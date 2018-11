FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat Osram mit Blick auf Übernahmespekulationen auf "Hold" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Der Beleuchtungsspezialist habe das kolportierte Interesse des Finanzinvestors Bain Capital nicht kommentieren wollen, welches für ihn durchaus plausibel wäre, schrieb Analyst Sebastian Growe in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Denn angesichts des attraktiven Kerngeschäfts mit der Autoindustrie und der wegen schlechter Unternehmensnachrichten mehr als halbierten Marktkapitalisierung sei Osram für etliche Investoren interessant. Die Entwicklung der operativen freien Barmittel dürfte in den beiden kommenden Jahren aber weiter Sorgen machen./gl/ag



Datum der Analyse: 29.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.