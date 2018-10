ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Osram mit "Neutral" und einem Kursziel von 37 Euro in die Bewertung aufgenommen. Das Unternehmen sei gut positioniert, die Bewertung aber angemessen, schrieb Analyst Leo Carrington in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts der Sorgen um die Entwicklung der freien Mittel sei ein Bewertungsabschlag zur Branche angebracht./mf/stw



Datum der Analyse: 05.10.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.