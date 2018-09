FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Osram auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die Anleger sollten die Aktien geringer kapitalisierter europäischer Unternehmen ab sofort übergewichten, empfahlen die Aktienstrategen des Frankfurter Finanzinstituts in einer am Freitag vorliegenden Studie. Denn diese Papiere dürften von einer wieder anziehenden Wachstumsdynamik in der Eurozone profitieren. Unter den von ihnen ausgesprochenen Kaufempfehlungen hoben sie die Aktien von Hugo Boss, Osram und Casino hervor./tih/edh



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.