NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Osram auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Nach einem sehr schwierigen Jahr dürften Geschäftsverlauf und Aktie des Lichtkonzerns ihren Boden gefunden haben, schrieb Analyst Peter Reilly in einer am Montag vorliegenden Studie. Nach dem Konzernumbau winke ein profitables Unternehmen mit mittleren bis hohen einstelligen Wachstumsraten. Zunächst dürfte der Gegenwind aus der Autobranche und dem Smartphone-Markt aber noch belasten./ag/gl



Datum der Analyse: 12.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.