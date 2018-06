NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Oracle nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal von 55 auf 52 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Lizenzerlöse seien höher als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Ross MacMillan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick des Softwarekonzerns auf das laufende erste Geschäftsquartal habe jedoch die Konsensschätzungen verfehlt./edh/la



Datum der Analyse: 19.06.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.