LONDON (dpa-AFX Analyser) - Das japanische Analysehaus Nomura hat Oracle mit "Buy" und einem Kursziel von 64 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Der Software-Konzern profitiere von seinem Cloud-Angebot, schrieb Analyst Christopher Eberle in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sei sehr gut aufgestellt, um vom schnellen Wandel des Marktumfeldes zu profitieren. Marktanteilgewinne, bessere Technologieangebote und der Wandel des Geschäftsmodells sollten das Gewinnwachstum dauerhaft antreiben./mis/he



Datum der Analyse: 23.01.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.