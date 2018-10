PARIS (dpa-AFX Analyser) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat die Einstufung für Orange nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Die Kennziffern seien "in line" ausgefallen, schrieb Analyst Stephane Schlatter in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung. Den Ausblick auf das Gesamtjahr 2018 habe der französische Telekomkonzern bestätigt./edh/tih



Datum der Analyse: 25.10.2018



