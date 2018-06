ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Orange SA auf "Outperform" mit einem Kursziel von 16,50 Euro belassen. Analyst Jakob Bluestone passte seine operative Gewinnschätzung für 2018 in einer am Mittwoch vorliegenden Studie aufgrund der Konkurrenz auf dem Heimatmarkt ganz leicht nach unten an. Er sieht sich aber immer noch etwas über den Markterwartungen./ag/zb



Datum der Analyse: 13.06.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.