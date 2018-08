LONDON (dpa-AFX Analyser) - Barclays hat Orange SA mit Blick auf den Glasfaserausbau auf "Overweight" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Das französische Co-Finanzierungsmodell sei das am wenigsten negative Ergebnis für den Telekomkonzern, da eine Re-Monopolisierung der Infrastruktur für "den letzten Kilometer" in Europa nicht realistisch sei, schrieb Analyst Maurice Patrick in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Nutzung von Glasfaser in Frankreich werde zudem sehr hoch sein. Außerdem sei die Regulierungsbehörde offen für Ortsnetzentbündelungen, um die Kundenmigration voranzutreiben und Kupfernetze abzuschalten./ck/ag



Datum der Analyse: 23.08.2018



