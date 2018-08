MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Patrizia Immobilien nach endgültigen Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Die endgültigen Resultate des Immobilienunternehmens hätten die bereits zuvor veröffentlichten Eckdaten bestätigt, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Montag vorliegenden Studie. Die verfügbaren liquiden Mittel könnten nun zum Beispiel in weiteres Wachstum oder in Zukäufe investiert werden./la/he



Datum der Analyse: 06.08.2018



