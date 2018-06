HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Patrizia Immobilien nach einer Roadshow in Nordamerika und der Schweiz auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Ab 2019 dürfte sich das Gewinnwachstum des Immobilienunternehmens klar beschleunigen, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er begründete dies mit der vollständigen Integration der Zukäufe im vergangenen Jahr./ag/edh



Datum der Analyse: 07.06.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.