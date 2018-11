Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die PORR AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2018 (per 31.12.) bezogen auf Umsatz und Produktionsleistung ein sehr zufriedenstellendes Zahlenwerk abgeliefert, beim Nettoergebnis lag der Zuwachs jedoch unterhalb der Topline. In der Folge senken die Analysten ihr Kursziel, erneuern zugleich aber ihr positives Rating.

Nach Aussage der Analysten habe das Unternehmen in einem teilweise herausfordernden Umfeld ein sehr zufriedenstellendes Quartalsergebnis auf Ebene des Umsatzes und der Produktionsleistung erreicht. Wegen des schwächer als die Topline gestiegenen Nettoergebnisses verringere das Analystenteam jedoch seine Gesamtjahresprognose und die Dividendenschätzung. Die Produktionsleistung im Neunmonatszeitraum sei deutlich um 21 Prozent auf knapp 4,1 Mrd. Euro (9M 2017: 3,3 Mrd. Euro) und der Umsatz um 21 Prozent auf über 3,6 Mrd. Euro (9M 2017: 3,0 Mrd. Euro) gestiegen. Diese Entwicklung basiere auf dem Anstieg aller vier Business Units. Die Eigenkapitalquote habe sich laut SRC seit Jahresende 2017 aufgrund des hohen Geschäftsvolumens aber leicht auf 17,8 Prozent verringert.

Zudem sei die Nettoverschuldung von 147 Mio. Euro auf 460 Mio. Euro gestiegen. Diese solle zum Jahresende 2018 aber in den Bereich von rund 200 bis 250 Mio. Euro zurückgehen. Im Rahmen der Gesamtjahresprognose habe PORR ein in etwa ähnliches EBITDA und EBT Ergebnis wie im Jahr 2017 in Aussicht gestellt. Dies liege aber unter der bisherigen Prognose der SRC-Analysten. So habe das Analystenteam trotz höherer Kosten und Integrationsaufwendungen für die Akquisitionen in Deutschland einen zweistelligen Anstieg der Produktionsleistung und des Umsatzes sowie einen deutlich höheren Nettogewinn erwartet. Demnach senke SRC seine Prognose für das Vorsteuerergebnis auf 85 Mio. Euro (zuvor: 114 Mio. Euro) und die Dividendenerwartung für 2018 auf 1,10 Euro je Aktie (zuvor: 1,30 Euro je Aktie). In der Folge reduzieren die Analysten das Kursziel auf 33,00 Euro (zuvor: 37,00 Euro), bestätigen aber die Kaufempfehlung mit dem Rating „Buy“.

