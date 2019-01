LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die australische Investmentbank Macquarie hat das Kursziel für Puma SE von 600 auf 610 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Sportartikelhersteller dürfte dank einer guten Nachfrage in China ein starkes Jahresende verzeichnet haben, schrieb Analyst Andreas Inderst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die vor dem Marktstart stehenden neuen Produkte sei auch mit einem erfolgreichen Jahr 2019 zu rechnen./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





