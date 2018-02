MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Puma auf "Buy" mit einem Kursziel von 400 Euro belassen. Nach dem angekündigten Teilausstieg des französisches Luxuskonzerns Kering sei der Sportartikelhersteller nun bereit dafür, auf eigenen Beinen zu stehen, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Falls die Aktionäre von Kering dem Deal zustimmen sollten, dürfte die Liquidität und damit die Attraktivität der Puma-Aktien steigen. Damit wiederum könnten sich die Herzogenauracher für eine Wiederaufnahme in den Index der mittelgroßen Werte MDax qualifizieren./la/tih



Datum der Analyse: 26.02.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.