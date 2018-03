NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Puma SE von 420 auf 475 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem Kapitalmarkttag und den neuen Fünfjahreszielen des Sportartikelherstellers habe er seine Gewinnschätzungen je Aktie für 2021 und 2022 erhöht, schrieb Aalyst Richard Edwards in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/bek



Datum der Analyse: 22.03.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.