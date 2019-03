PARIS (dpa-AFX Analyser) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat die Puma-Aktie mit "Buy" und einem Kursziel von 627 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Sportartikelhersteller dürfte sich auch in den kommenden Jahren besser als der Sektor entwickeln, geht aus einer am Dienstag vorliegenden Studie des Instituts hervor. Die Analysten rechnen für den Zeitraum 2019 bis 2021 mit einem jährlichen durchschnittlichen Umsatzplus von 11 Prozent./edh/fba



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2019



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.