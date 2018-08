FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat PSA mit "Hold" und einem Kursziel von 27 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Der französische Autobauer stehe gut da und habe die Erwartungen in den vergangenen Monaten mehrfach übertroffen, schrieb Analyst Demian Flowers in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktien seien aber auch schon recht hoch bewertet./mis/la



Datum der Analyse: 22.08.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.