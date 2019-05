LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für PSA von 24 auf 25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Horst Schneider rechnet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie damit, dass die Franzosen beim bereinigten operativen Ergebnis für das erste Halbjahr deutlich über den Markterwartungen liegen werden. Die Experten dürften dann entsprechend optimistischer werden./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2019 / 04:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.