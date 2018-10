NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für PSA vor der Berichtssaison von 29 auf 27 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal fühle sich für die europäischen Autobauer wohl an wie das schlechteste Jahresviertel der jüngeren Geschichte, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Ergebnisse dürften von wenig reizvoll bis enttäuschend reichen. Er habe daher mehrheitlich seine Schätzungen für die Branchenwerte gesenkt./tih



Datum der Analyse: 05.10.2018



