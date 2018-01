NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für PSA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Die sich im spanischen Opel-Werk Saragossa abzeichnende Einigung von Opel mit der Gewerkschaft sei ein Schlüssel, um etwa 30 Prozent der bis 2020 geplanten Einsparungen zu erreichen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ag7ajx



Datum der Analyse: 30.01.2018



