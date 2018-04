NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für PSA nach Umsatzzahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Das Kerngeschäft der Franzosen überrasche weiterhin positiv, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der übernommene Autobauer Opel sei sehr gut in der Spur. Der jüngste Kursrückgang biete eine gute Gelegenheit, die Aktie überzugewichten. Sie steht zudem auf der Empfehlungsliste der Investmentbank./ajx/ag



Datum der Analyse: 24.04.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.