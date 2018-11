NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für PSA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Die Aktie des Autobauers gehöre zu jenen Papieren, die Anleger bei einer womöglich anstehenden Jahresendrally im Sektor unbedingt haben sollten, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für die Rally sieht er mehrere Treiber, darunter das baldige Ende der Umstellungsphase auf den EU-Abgas- und Verbrauchsstandard WLTP und eine Lösung im Handelskonflikt der USA mit China. Für PSA spreche zudem, dass der Konzern bei seiner Restrukturierung wahrscheinlich schneller vorankomme als gedacht./tav/ajx



Datum der Analyse: 02.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.