NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für PSA nach einem Treffen mit dem Chef Carlos Tavares und dem Finanzchef Philippe de Rovira von 33 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Verbesserung der Margen und die Erwirtschaftung freier Mittelzuflüsse setzten sich fort, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer einer am Montag vorliegenden Studie. Das Beste komme erst noch, Geduld und Umsetzung der eigenen Vorhaben seien die Schlüssel für die Aktien als Investment./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2019 / 10:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2019 / 12:34 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.