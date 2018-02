FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Oddo BHF hat Pfeiffer Vacuum vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Der Spezialpumpenhersteller dürfte im abgelaufenen Quartal mit einer starken Umsatzentwicklung erneut die eigene Zielspanne übertroffen haben, schrieb Analyst Veysel Taze in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine deutliche Margensteigerung im Vergleich zu den vorangegangenen Quartalen sei angesichts negativer Währungs- und möglicher Sondereffekte allerdings nicht in Sicht./gl/edh



Datum der Analyse: 14.02.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.