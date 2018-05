NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Pfizer nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 42 US-Dollar belassen. Die meisten großen US-Pharmakonzerne hätten im ersten Quartal besser als erwartet abgeschnitten und mit neuen Produkten positiv überrascht, schrieb Analyst Chris Schott in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die anstehende Rede von US-Präsident Donald Trump zu Medikamentenpreisen überschatte das aber und lassen Investoren zögern, obwohl sich die Bewertungen der Sektortitel ihren Tiefs von 2009/10 näherten. Pfizer habe zu Jahresbeginn relativ erwartungsgemäß abgeschnitten und sich vergleichsweise wenig auf Zukäufe fokussiert./gl/ck



Datum der Analyse: 07.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.