NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Pfizer von 42 auf 46 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Auch wenn der Bewertungsrückstand der Pfizer-Aktie zu anderen wichtigen Pharmawerten nach der jüngsten Rally kleiner geworden sei, bestehe noch Aufwärtspotenzial, schrieb Analyst Chris Schott in einer am Montag vorliegenden Studie. Die hohe Liquidität dürfte Pfizer entweder für wertsteigernde Zukäufe nutzen oder in Aktienrückkäufe investieren./edh/tih



Datum der Analyse: 01.10.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.