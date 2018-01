NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Philips Lighting auf "Neutral" belassen. Die Investitionsgüterkonzerne dürften das Vorjahr gut abgeschlossen haben, schrieb Analyst Andreas Willi in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der Branche. Beim Beleuchtungsspezialisten liege der Fokus auf der Cashflow-Entwicklung und dem Ausblick./ag/edh



Datum der Analyse: 10.01.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.