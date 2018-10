NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Signify vor Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Bei dem Lichttechnikhersteller seien die Augen vor allem auf den Ausblick für das Gesamtjahr gerichtet, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Montag vorliegenden Studie. Beim Umsatz stelle er diesen in Frage, bei den Margen jedoch dürften Kostensenkungen zum Erreichen der Ziele beitragen./tih/bek



Datum der Analyse: 15.10.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.