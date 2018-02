NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Philips nach der angekündigten Schließung eines US-Werks auf "Neutral" mit einem Kursziel von 35,60 Euro belassen. Das Ende für das problembehaftete Werk in Cleveland habe ihn nicht groß erstaunt, schrieb Analyst David Adlington in einer am Montag vorliegenden Studie. Insofern wäre ein kurzfristiger Kurssprung der zuletzt gebeutelten Aktie kaum überraschend./edh/tih



Datum der Analyse: 12.02.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.