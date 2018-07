NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Philips von 36,70 auf 39,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Zielanpassung reflektiere Wechselkursbewegungen und positive Signale im Medizintechnikbereich, schrieb Analyst David Adlington in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Trend im Segment Diagnosis & Treatment verbessere sich. Für das Wachstum im Bereich Personal Health ist der Analyst indes etwas vorsichtiger./mis/bek



Datum der Analyse: 06.07.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.