NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Philips nach Zahlen zum dritten Quartal von 39 auf 36 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Sämtliche Segmente des Medizintechnikkonzerns hätten die Konsensschätzungen verfehlt, schrieb Analyst Michael Jüngling in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2018 bis 2020. Positive Kurstreiber seien derzeit Mangelware, weshalb er an der Seitenlinie bleibe./edh/ajx



Datum der Analyse: 23.10.2018



