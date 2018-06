FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat ProSiebenSat.1 von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft, den fairen Wert aber von 25,50 auf 24,60 Euro gesenkt. Sein neues Anlageurteil begründete Analyst Harald Heider in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit den deutlichen Kursverlusten in den vergangenen Monaten. Angesichts der hohen Abhängigkeit vom Unterhaltungssegment und wegen struktureller Herausforderungen durch das wachsende Konkurrenz-Angebot von Netflix oder Amazon Prime rechne er jedoch nicht mit einer dynamischen Ertragsentwicklung./ck/ajx



Datum der Analyse: 07.06.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.