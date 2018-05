FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 nach Zahlen zum ersten Quartal von 34 auf 32 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Umsatz des Fernsehkonzerns sei unter anderem wegen negativer Währungseffekte etwas stärker als erwartet zurückgegangen, schrieb Analyst Markus Friebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Friebel senkte seine Prognose für den Gewinn je Aktie in diesem Jahr. Angesichts der schwachen Ausblicke auf das zweite und das dritte Quartal sei es gut möglich, dass ProSiebenSat.1 seinen Ausblick für 2018 noch senken könnte./la/gl



Datum der Analyse: 11.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.