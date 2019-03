ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 nach

Zahlen von 16,60 auf 14,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst Joseph

Barnet-Lamb begründete in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Zielsenkung mit seinen

reduzierten Prognosen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda), der höheren Nettoverschuldung und

der Investitionen in SVOD, dem Geschäft mit Videos per Streaming. Diese Investitionen seien für

Fernsehkonzerne ein notwendiges Übel, gleichzeitig aber längst keine Erfolgsgarantie./ajx/jha/



