FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat ProSiebenSat.1 nach Jahreszahlen von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Wert von 26,90 auf 26,20 Euro gesenkt. Analyst Harald Heider rechnete in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit einer weiteren Erosion der Ertragsmarge und passte seine Umsatz- und Ertragsprognose an. Der Medienkonzern stehe vor großen strukturellen Herausforderungen im "ertragsdominanten" Free-TV-Geschäft./la/bek



Datum der Analyse: 22.02.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.