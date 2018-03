FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 nach den Vorwürfen des selbsternannten Analysehauses Viceroy Research auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Der Zeitpunkt für eine Shortattacke sei angesichts des Ausscheidens aus dem Dax günstig, schrieb Analystin Sonia Rabussier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Da viele Fonds am 16. und 19. März ihre Depots anpassen müssten, sei es für Leerverkäufer einfach, ihre Positionen glattzustellen. Inhaltlich hält die Expertin viele Schlussfolgerungen von Viceroy für unbegründet und irreführend./ag/ck



Datum der Analyse: 06.03.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.