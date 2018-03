FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 nach den Vorwürfen des selbsternannten Analysehauses Viceroy Research auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Die Vorwürfe erschienen unbegründet und überholt, schrieb Analystin Laurie Davison in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auf die meisten Punkte sei der Konzern bereits in der Vergangenheit ausführlich eingegangen./ag/ck



Datum der Analyse: 06.03.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.