FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat ProSiebenSat.1 anlässlich des angekündigten Weggangs von Digital-Vorstand Christof Wahl auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Die Personalie dürfte Sorgen über die Strategie des Medienkonzerns in diesem Bereich schüren und am Markt negativ aufgenommen werden, schrieb Analystin Laurie Davison in einer am Freitag vorliegenden Studie./gl/edh



Datum der Analyse: 08.06.2018



