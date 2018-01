LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 37,50 auf 38,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er bevorzuge unter den frei empfangbaren TV-Sendern die am besten diversifizierten, schrieb Analyst Julien Roch in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Dazu zähle auch ProSiebenSat.1, deren Aktien günstig bewertet seien in Relation zum Wachstum. Investoren unterschätzten zudem das Digitalgeschäft des Unternehmens./bek/ajx



Datum der Analyse: 29.01.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.