NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ProSiebenSat.1 nach einer Feinabstimmung ihrer Schätzungen für den Fernsehkonzern auf "Overweight" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Er gehe nun von einem stärkeren Rückgang der Werbeerlöse als bisher aus, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies werde der Medienkonzern aber durch ein stärkeres Wachstum der E-Commerce-Beteiligung Nucom sowie der Holding Red Arrow Studios kompensieren können. An seinen Umsatz- und Gewinnschätzungen ändere sich deshalb unter dem Strich nichts./gl/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.01.2019 / 15:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.01.2019 / 15:42 / GMT





