NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Prudential nach Pressespekulationen über ein Kaufinteresse der Allianz an der britischen Assekuranz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1899 Pence belassen. Analyst Ashik Musaddi hält den Pressebericht laut einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie für unbegründet. Die Allianz sei eher an Zukäufen im Nicht-Leben-Geschäft interessiert, während Prudential primär ein Lebensversicherer sei. Zudem wäre bestenfalls das Asien-Geschäft der Briten für die Allianz interessant, aber nicht die US-Aktivitäten./gl/edh



Datum der Analyse: 19.07.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.