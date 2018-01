FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für Qiagen angesichts in Aussicht gestellter Sonderbelastungen durch die US-Steuerreform auf "Halten" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Er habe seine Gewinnprognosen für 2017 und 2018 auf berichteter Basis gesenkt, schrieb Analyst Bernhard Weininger in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er verwies außerdem darauf, dass die zuvor angekündigten Effizienzprogramme mit zusätzlichen Restrukturierungsmaßnahmen nun nach Unternehmensangaben abgeschlossen seien./tih/das



Datum der Analyse: 05.01.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.