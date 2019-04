NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Qualcomm nach der Beilegung aller juristischen Auseinandersetzungen mit Apple von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 54 auf 88 US-Dollar angehoben. Die Einigung mit dem iPhone-Hersteller scheine überwiegend positiv für den Chipkonzern zu sein, auch wenn derzeit noch keine Details bekannt seien, schrieb Analyst Samik Chatterjee in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die damit verbundene Lizenzvereinbarung dürfte zudem nach Einschätzung von Qualcomm selbst den Gewinn je Aktie (EPS) um zwei Dollar steigern. Dazu komme eine Einmalzahlung von Apple./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2019 / 00:32 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2019 / 00:36 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.