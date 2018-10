FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Rational nach Zahlen zum dritten Quartal von 609 auf 521 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Profiküchen-Ausrüster habe eine insgesamt solide Entwicklung hingelegt, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Obwohl die Aktie in den vergangenen Wochen deutlich verloren habe, sei sie auf Basis seiner reduzierten Schätzungen historisch und im Branchenvergleich weiterhin anspruchsvoll bewertet./edh/la



Datum der Analyse: 30.10.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.