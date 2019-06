HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für RIB Software angesichts der Mehrheitsbeteiligung am US-Daten- und Technologiespezialisten BSD auf "Buy" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. In der Erstbetrachtung erscheine die Transaktion positiv, schrieb Analyst Gal Munda in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die lokale Expertise könne dem Hersteller von Bausoftware bei der Durchdringung des US-Marktes hilfreich sein./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2019 / 06:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



